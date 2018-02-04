В Афинах начались столкновения анархистов и полиции

Спецназ на митинге в Афинах, Греция. 4 февраля 2018

Спецназ на митинге в Афинах, Греция. 4 февраля 2018

АФИНЫ, 4 фев — РИА Новости, Дмитрий Виноградов. В центре Афин в воскресенье начались столкновения полиции и анархистов, правоохранители применили слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости.

После окончания "контрмитинга", устроенного анархистскими и леворадикальными организациями, анархисты начали закидывать полицию коктейлями Молотова. В ответ правоохранители применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Одновременно неподалеку проходит митинг "Македония — это Греция", по данным местных телеканалов, в нем участвует до полутора миллиона человек.

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