Саакашвили до 18 февраля презентует альтернативное правительство Украины

Михаил Саакашвили и его сторонники во время марша за импичмент президента Украины Петра Порошенко в Киеве, Украина. 4 февраля 2018

Михаил Саакашвили и его сторонники во время марша за импичмент президента Украины Петра Порошенко в Киеве, Украина. 4 февраля 2018

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что до 18 февраля, когда в Киеве должен состояться очередной марш его сторонников, презентует альтернативное правительство Украины и десять потенциальных кандидатов в президенты.

"Людей больше чем достаточно, не все еще умерли, не все еще уехали. До 18 февраля мы вам представим альтернативное правительство, и мы вам представим десяток новых кандидатов в президенты, из которых вы должны выбрать", — сказал Саакашвили в воскресенье на народном вече в центре Киева.

Политик считает, что в украинском обществе есть люди, которые достойны управлять Украиной больше, чем нынешняя власть.