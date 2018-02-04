В НАТО подтвердили подготовку к новому заседанию СРН

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Замгенсека НАТО Роуз Гетемюллер подтвердила, что ведется подготовка к новому заседанию Совета Россия-НАТО (СРН).

В апреле 2014 года НАТО решила приостановить практическое сотрудничество с Россией на фоне ситуации вокруг Украины, и с лета 2014 до лета 2016 года заседания СРН не проводились. С середины 2016 года прошли пять встреч на уровне послов, в том числе две — в 2017 году. В ноябре генсек альянса Йенс Столтенберг заявлял, что новая встреча ожидается уже в 2018 году.

"…Мы продолжим диалог с Россией, и сейчас мы готовимся к следующей встрече Совета РФ-НАТО", — сообщила Гетемюллер во время выступления в Рижской высшей школе права, транскрипт которого опубликован пресс-службой альянса.

Отвечая на вопрос о том, как НАТО выстраивает стратегию в отношении с РФ, замгенсека отметила, что альянс сочетает политику "сдерживания и обороны" с диалогом. По ее словам, такой диалог идет "непросто", но он необходим, в том числе, для повышения уровня предсказуемости действий сторон.

В декабре начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на ежегодном брифинге для иностранных военных атташе отметил, что в РФ не видят заинтересованности в сотрудничестве у представителей НАТО, так как альянс сохраняет конфронтационный подход к России.