МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Военное руководство на Мальдивах приказало дислоцированным на островах военным группам вернуться в мальдивскую столицу Мале на фоне конфликтной политической ситуации в стране и информации о возможном отстранении от власти президента страны Абдуллы Ямина, сообщает издание Аvas.

Как отмечается, представители вооруженных сил не подтвердили данную информацию. По некоторым сообщениям, президент страны готовится объявить режим чрезвычайного положения в стране.

Ранее СМИ сообщали, что здание парламента в столице оцеплено военными, после того как туда направились сторонники оппозиции в связи с отставкой секретаря парламента.

Руководители прокуратуры, полиции, вооруженных сил Мальдив в воскресенье заявили, что имеют информацию о том, что Верховный суд может отстранить президента страны Абдуллу Ямина от власти. Силовики подчеркнули, что не будут подчиняться "неконституционному" решению.

В четверг Верховный суд Мальдив постановил отменить приговоры ряду политических лидеров, включая бывшего президента страны Мохаммеда Нашида, после чего сторонники Нашида вышли на улицы в знак поддержки бывшего мальдивского лидера. Полиция применила слезоточивый газ для разгона "незаконного" собрания оппозиции.

Мохамед Нашид в 2008 году стал первым демократически избранным президентом Мальдивской республики, но был свергнут в 2012 году и признан виновным в террористической деятельности в марте 2015 года. Согласно официальному обвинению, Нашид совершил ряд правонарушений, подпадающих под действие закона о терроризме. Арест и заключение бывшего президента вызвали осуждение со стороны международного сообщества, которое считает, что процедура не соответствовала стандартам ведения судебного дела.