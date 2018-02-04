МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Военное руководство на Мальдивах приказало дислоцированным на островах военным группам вернуться в мальдивскую столицу Мале на фоне конфликтной политической ситуации в стране и информации о возможном отстранении от власти президента страны Абдуллы Ямина, сообщает издание Аvas.
Ранее СМИ сообщали, что здание парламента в столице оцеплено военными, после того как туда направились сторонники оппозиции в связи с отставкой секретаря парламента.
Руководители прокуратуры, полиции, вооруженных сил Мальдив в воскресенье заявили, что имеют информацию о том, что Верховный суд может отстранить президента страны Абдуллу Ямина от власти. Силовики подчеркнули, что не будут подчиняться "неконституционному" решению.
Мохамед Нашид в 2008 году стал первым демократически избранным президентом Мальдивской республики, но был свергнут в 2012 году и признан виновным в террористической деятельности в марте 2015 года. Согласно официальному обвинению, Нашид совершил ряд правонарушений, подпадающих под действие закона о терроризме. Арест и заключение бывшего президента вызвали осуждение со стороны международного сообщества, которое считает, что процедура не соответствовала стандартам ведения судебного дела.