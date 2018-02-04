Нигерийские военные пока не нашли пропавший танкер с индийскими моряками

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 фев — РИА Новости. Военно-морские силы и береговая охрана Нигерии пока не обнаружили танкер Marine Express с 22 индийскими моряками на борту, пропавший 31 января у берегов Западной Африки, сообщает индийский телеканал NDTV.

Как сообщалось ранее, зарегистрированное в Панаме судно перевозило порядка 13,5 тысячи тонн топлива на общую сумму 8,1 миллиона долларов. Последняя информация о танкере поступила 31 января в 18.30 по индийскому времени (16.00 мск), когда корабль пришвартовался в бенинском портовом городе Котону. С того дня связь с ним была потеряна.

"Нигерийский военно-морской флот и береговая охрана провели поисковую операцию с воздуха в окрестностях того места, где в последний раз швартовалось судно, однако до сих пор им не удалось обнаружить каких-либо следов пропавшего танкера. Мы продолжаем следить за ситуацией и полагаемся на помощь наших коллег в Нигерии", — сообщил NDTV представитель индийских властей, знакомый с ходом операции.

В свою очередь, высокопоставленный дипломат из посольства Индии в Нигерии заявил телеканалу на условиях анонимности, что, "до тех пор, пока не удастся обнаружить корабль и выйти на связь с экипажем, нельзя утверждать, будто он был угнан или стал целью нападения пиратов".

"Все, что мы можем сказать на текущий момент, — это то, что нам пока не удалось установить местонахождение танкера и членов экипажа", — подчеркнул собеседник.