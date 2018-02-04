В центре Афин начался "контрмитинг" анархистов

АФИНЫ, 4 фев — РИА Новости, Дмитрий Виноградов. "Контрмитинг" анархистских и леворадикальных организаций в центре греческой столицы проходит без происшествий, передаёт корреспондент РИА Новости.

Днём в центре Афин запланирован масштабный митинг "Македония — это Греция" в знак протеста против использования соседней страной исторического названия, принадлежащего, по мнению греков, Греции и её истории. Организаторы обещают собрать на него миллион человек, митинг начнётся в 14.00 по местному времени (15.00 мск).

При этом в 12.00 по местному времени буквально в 500 метрах от места митинга, у исторического здания Афинского университета начался "контрмитинг" представителей анархистских организаций. Они считают участников митинга и их лозунги "националистическими". Накануне организаторы "контрмитинга" предупредили, что "4 февраля может пролиться кровь".

Кроме того, накануне на дом 92-летнего композитора Микиса Теодоракиса, который должен выступить на основном митинге, напали неизвестные, забросали здание пакетами с краской и написали, подписавшись как анархисты, послание с угрозами, чтобы он не выступил на митинге.

С учётом того, что анархисты часто нападают на членов правых организаций, полиция предприняла серьёзные меры безопасности. Вдоль улиц, по которым греки собираются на основной митинг, стоят "заграждения" из полицейских автобусов, не дающих соединиться двум акциям. Также их разделяют два плотных полицейских кордона, которые никого не пропускают. Всего акции в центре Афин охраняет 19 тысяч полицейских.

По данным полиции, на "контрмитинг" собралось около 400 человек. Они приходят из "левого" района Экзархия, известного своими анархистскими настроениями.

Те временем на основной митинг, который пройдёт в самом центре Афин на площади Синтагма, продолжают прибывать люди. Они держат флаги Греции и желтые флаги Греческой православной церкви, а также лозунги "Македония — это Греция". В разговорах с журналистами они поясняют, что выступают за единство Греции и против "предательства" ее национальных интересов.

Главное требование акции — чтобы соседняя страна не использовала в своём название слово "Македония". Греки считают, что это историческое название принадлежит им, кроме того, они подозревают македонцев в территориальных претензиях.

Сейчас страну под ее конституционным названием — Республика Македония — признали более 120 стран мира, а одной из первых это сделала Россия в 1992 году. В ООН и международные организации страна входит под названием "Бывшая югославская республика Македония".