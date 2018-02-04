ТЕЛЬ-АВИВ, 4 фев — РИА Новости. Правительство Израиля легализует форпост еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан в ответ на убийство палестинскими боевиками жившего там раввина, сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Международное сообщество считает незаконной всю поселенческую деятельность Израиля на оккупированных палестинских территориях. Израильское законодательство различает легальные поселения и незаконные постройки, в том числе в виде обособленных поселенческих форпостов, таких как Хават-Гилад в северной части Западного берега.

"Сегодня правительство урегулирует вопрос со статусом Хават-Гилад, чтобы создать там условия для нормальной жизни", — сказал Нетаньяху на воскресном заседании кабинета.

В начале января боевики убили жителя Хават-Гилад — 35-летнего раввина, отца шестерых детей Разиэля Шеваха, расстреляв его машину на одном из шоссе Западного берега.

Нетаньяху пообещал, что все участники преступления будут найдены и понесут наказание. "Вчера наши силы вновь действовали, чтобы задержать последних из убийц рабби Шеваха и их сообщников. Мы не успокоимся, пока не привлечем их к ответственности", — сказал глава правительства.

Операция, проводившаяся накануне в районе городов Наблус и Дженин, сопровождалась столкновениями силовиков с местными жителями, один из которых, по данным палестинских медиков, был убит, несколько получили ранения. Военные сообщили о задержании новых подозреваемых в убийстве Шеваха.