Жители Греции собираются на массовый митинг "Македония - это Греция"

АФИНЫ, 4 фев — РИА Новости, Дмитрий Виноградов. Тысячи жителей Греции собираются в воскресенье центре Афин на массовый митинг "Македония — это Греция", передаёт корреспондент РИА Новости.
Как сообщают местные СМИ, в Афинах ждут около 2 тысяч автобусов из регионов с митингующими. Несколько паромов с участниками митинга прибыли с Кипра.
Сам центр города полностью закрыт для автомобильного движения, закрыты три станции метро.
Оставляя транспорт, митингующие строятся в колонны и движутся к площади Синтагма. По дороге они скандируют "Македония — это Греция", "Александр (Македонский) написал нашу историю" и так далее. Играют военные марши.
Главное требование митингующих состоит в том, чтобы соседняя страна не использовала в своём название слово "Македония". Греки считают, что это историческое название принадлежит им, кроме того, они подозревают македонцев в территориальных претензиях.
Сейчас страну под ее конституционным названием — Республика Македония признали более 120 стран мира, а одной из первых это сделала Россия в 1992 году. В ООН и международные организации страна входит как временным названием "Бывшая югославская республика Македония".