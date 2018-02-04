Жители Греции собираются на массовый митинг "Македония - это Греция"

Митинг по поводу спора с соседней Македонией перед парламентом Греции на площади Синтагма в Афинах. 4 февраля 2018

Митинг по поводу спора с соседней Македонией перед парламентом Греции на площади Синтагма в Афинах. 4 февраля 2018

АФИНЫ, 4 фев — РИА Новости, Дмитрий Виноградов. Тысячи жителей Греции собираются в воскресенье центре Афин на массовый митинг "Македония — это Греция", передаёт корреспондент РИА Новости.

Сейчас на площади Синтагма, по данным правоохранителей, собралось уже несколько тысяч человек. Они держат флаги Греции и желтые флаги Греческой православной церкви.

Как сообщают местные СМИ, в Афинах ждут около 2 тысяч автобусов из регионов с митингующими. Несколько паромов с участниками митинга прибыли с Кипра.

Сам центр города полностью закрыт для автомобильного движения, закрыты три станции метро.

Оставляя транспорт, митингующие строятся в колонны и движутся к площади Синтагма. По дороге они скандируют "Македония — это Греция", "Александр (Македонский) написал нашу историю" и так далее. Играют военные марши.

Как сообщалось ранее, порядок на митинге будут охранять 19 тысяч полицейских. Для сравнения, во время визита президента США Барака Обамы в Афины осенью 2016 года порядок и безопасность обеспечивали 4,5 тысячи полицейских.

Главное требование митингующих состоит в том, чтобы соседняя страна не использовала в своём название слово "Македония". Греки считают, что это историческое название принадлежит им, кроме того, они подозревают македонцев в территориальных претензиях.

Сейчас страну под ее конституционным названием — Республика Македония признали более 120 стран мира, а одной из первых это сделала Россия в 1992 году. В ООН и международные организации страна входит как временным названием "Бывшая югославская республика Македония".