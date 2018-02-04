Явка на выборах президента Кипра к полудню составила 32,6%

АФИНЫ, 4 фев — РИА Новости, Геннадий Мельник. Явка во втором туре президентских выборов на Кипре на 12 часов дня составила 32,6% избирателей, сообщила избирательная комиссия.

В первом туре выборов на этот час проголосовали 30,2% имеющих на это право. Первый тур прошел 28 января, в нем участвовали девять кандидатов. По его результатам во второй тур вышли действующий президент, кандидат от правой партии ДИСИ Никос Анастасиадис и кандидат от левой партии АКЕЛ Ставрос Малас.

Выборы проходят спокойно и без нарушений, сообщила комиссия.

Итоги выборов будут известны в 19.30 по местному времени (20.30 иск). Официально имя избранного президента объявят на специальной церемонии на стадионе "Тассос Пападопулос " в 22.00. В должность новый президент вступит 28 февраля.