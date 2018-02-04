Несколько тысяч сторонников Саакашвили собрались на марш в центре Киева

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости. Сторонники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области и лидера украинской партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили в воскресенье собираются в центре Киева на марш за импичмент президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Первоначально предполагалось, что активисты организованной колонной должны были пройти по Крещатику к площади Майдан Незалежности, где планировали провести народное вече.
Однако организаторы марша объявили в микрофон, что маршрут будет изменен, чтобы не допустить провокаций со стороны участников других массовых акций, которые также запланированы в этот день. Новый маршрут марша — по улице Владимирской, которая идет параллельно с Крещатиком, к Европейском площади, где пройдет вече.
В центре украинской столицы в связи с массовыми мероприятиями усилены меры безопасности, охрану общественной безопасности обеспечивают усиленные отряды полиции. Как сообщалось ранее, в центре Киева в связи с запланированными акциями дежурят около 2 тысяч полицейских и гвардейцев.