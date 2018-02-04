Абдулла Ямен произносит клятву в качестве президента Мальдивских островов во время церемонии приведения к присяге в парламенте в Мале. 17 ноября 2013

Абдулла Ямен произносит клятву в качестве президента Мальдивских островов во время церемонии приведения к присяге в парламенте в Мале. 17 ноября 2013

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Главы прокуратуры, полиции, вооруженных сил Мальдив заявили, что не станут подчиняться решению Верховного суда об импичменте действующему президенту страны Абдулле Ямину, которое суд, по их данным, собирается вынести в воскресенье, сообщает издание Maldives Independent.

"Мы получили информацию, что Верховный cуд может вынести решение об импичменте президенту. Согласно конституции, ВС не может выносить решения, которые бы отстраняли президента от власти", — цитирует издание заявление генерального прокурора Мохамеда Анила, сделанное на совместной пресс-конференции глав ведомств.

В свою очередь, командующий вооруженными силами страны Ахмед Шиям сообщил, что армия не станет "оставаться в стороне" и намерена продолжить работу в соответствии с юридическими рекомендациями генпрокурора.

"Военные на Мальдивах не будут стоять в стороне и смотреть, как страна погружается в кризис. Мальдивские войска не будут подчиняться незаконным приказам", — заявил Шиям, позицию которого поддержал шеф полиции страны Абдулла Наваз.

Ранее Верховный суд Мальдив постановил освободить девять осужденных оппозиционеров, включая экс-президента Мохаммеда Нашида и бывшего вице-президента Ахмпеда Адхиба Гафура, назвав решение в отношении них "политически мотивированным". Кроме того, суд восстановил членство в парламенте 12 сторонников оппозиции, что дало оппозиционной коалиции большинство в законодательном органе. Представители полиции позднее заявили, что вынуждены подчиняться судебному решению, после чего глава полиции был уволен, а парламент приостановил работу по соображениям безопасности.

Мохамед Нашид в 2008 году стал первым демократически избранным президентом Мальдивской республики, но был свергнут в 2012 году и признан виновным в террористической деятельности в марте 2015 года. Согласно официальному обвинению, Нашид совершил ряд правонарушений, подпадающих под действие закона о терроризме. Арест и заключение бывшего президента вызвали осуждение со стороны международного сообщества, которое считает, что процедура не соответствовала стандартам ведения судебного дела.