БЕРЛИН, 4 фев — РИА Новости. Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ожидает сложных финальных переговоров с немецкими социал-демократами на тему о формировании будущего коалиционного правительства, сроки окончания дебатов пока невозможно предсказать.
"Я иду в хорошем настроении, но, конечно, также с определенным ожиданием, что нас ждут часы сложных переговоров в ходе сегодняшнего заседания. Мы осознаем наши задачи и пытаемся им соответствовать", — сказала Меркель, добавив, что "как долго это продлится, сейчас сказать невозможно".
По словам Меркель, накануне в субботу была "проведена хорошая подготовка, но важные пункты все еще нуждаются в уточнении".