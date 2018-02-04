БЕРЛИН, 4 фев — РИА Новости. Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ожидает сложных финальных переговоров с немецкими социал-демократами на тему о формировании будущего коалиционного правительства, сроки окончания дебатов пока невозможно предсказать.

Об этом Меркель сообщила журналистам перед стартом очередного раунда консультаций. Ранее альянс ХДС/ХСС и СДПГ договорились завершить коалиционные переговоры в воскресенье, однако не исключив их возможное пролонгирование до вторника следующей недели.

"Я иду в хорошем настроении, но, конечно, также с определенным ожиданием, что нас ждут часы сложных переговоров в ходе сегодняшнего заседания. Мы осознаем наши задачи и пытаемся им соответствовать", — сказала Меркель, добавив, что "как долго это продлится, сейчас сказать невозможно".

По словам Меркель, накануне в субботу была "проведена хорошая подготовка, но важные пункты все еще нуждаются в уточнении".