КИЕВ, 4 фев — РИА Новости. Неизвестные в воскресенье бросили бутылку с зажигательной смесью в здание Закарпатского союза венгров в Ужгороде, передает корреспондент телеканала "112 Украина" с места происшествия.
По ее словам, здание союза венгров находится в центре Ужгорода, на соседнем здании есть камеры, правоохранители уже изъяли видеозаписи.
В Союзе пока не комментируют ситуацию. "Они говорят, что это скорее всего провокация, поэтому не ходят давать комментарии, чтобы не напрягать ситуацию", — добавила корреспондент.
Официального комментария полиции у РИА Новости пока нет.