В Ужгороде в здание союза венгров кинули бутылку с зажигательной смесью

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости. Неизвестные в воскресенье бросили бутылку с зажигательной смесью в здание Закарпатского союза венгров в Ужгороде, передает корреспондент телеканала "112 Украина" с места происшествия.

"Инцидент произошел около 4.00 (5.00 мск)… Благодаря тому, что окно двойное, разбита только передняя часть. Смесь, которую кидали, не залетела в помещение, а только повредила окно. Кто это сделал, правоохранители пока не говорят, правовой квалификации пока нету", — сказала корреспондент телеканала "112 Украина" во время эфира с места происшествия.

По ее словам, здание союза венгров находится в центре Ужгорода, на соседнем здании есть камеры, правоохранители уже изъяли видеозаписи.

В Союзе пока не комментируют ситуацию. "Они говорят, что это скорее всего провокация, поэтому не ходят давать комментарии, чтобы не напрягать ситуацию", — добавила корреспондент.

Официального комментария полиции у РИА Новости пока нет.