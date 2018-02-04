В Киеве автовладельцы устроили акцию протеста на Крещатике

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости. Несколько сотен автомобилей с еврономерами собрались на акцию за доступное растаможивание машин на улице Крещатик в центре Киева, передает агентство УНН.

В воскресенье в центре Киева дежурят около 2 тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины в связи с запланированными акциями. Ранее экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что намерен 4 февраля провести первый в году марш в центре Киева.

"Если стоимость автомобиля тысячу евро, а две тысячи евро этого автомобиля "растаможка". Ну что это за ерунда… Мы выступаем, чтобы были снижены не только пошлины, но и ограничения", — цитирует агентство участника акции.

По данным агентства, автомобили стоят в несколько рядов. Как отмечается, акция продлится до 16.00 мск, колона машин планирует проехать по главным улицам Киева. По данным организаторов, в акции должны принять участие 500 автомобилей.

Ранее владельцы нерастаможенных автомобилей уже проводили акции в Киеве, они выступают за упрощение растаможивания авто с иностранными номерами.