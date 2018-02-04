В США задержали мужчину, планировавшего похитить Лану Дель Рей

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Полиция американского города Орландо (штат Флорида) задержала мужчину, который преследовал и угрожал похитить знаменитую певицу Лану Дель Рей, сообщили правоохранители в Twitter.
Как уточняется, 43-летний мужчина был задержан рядом с концертным залом, у него был нож и билеты на концерт певицы.
Согласно изданию Billboard, подозреваемый ранее неоднократно писал о Лане Дель Рей в социальных сетях и заявлял, что "никто больше его не увидит" после его встречи с певицей в пятницу.
Певица в Twitter поблагодарила фанатов Орландо за концерт, однако не прокомментировала инцидент.