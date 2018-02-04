Эксперт допустил, что террористы прибегнут к кибератакам в Европе

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Террористы группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) и других группировок могут воспользоваться помощью внедренных соратников для подготовки и совершения разрушительных кибератак в Великобритании и странах Запада, считает бывший замглавы Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) Конрад Принс.

"Хорошо внедренный сторонник может сыграть большую роль в том, чтобы упростить работу, связанную с осуществлением разрушительной кибератаки", — приводит газета Sunday Times выдержку из подготовленного Принсом доклада.

Кибератаки, в свою очередь, могут служить инструментом для совершения терактов. В качестве примера в документе упоминается случай, когда бывший инженер по программному обеспечению авиакомпании British Airways по указанию террористической группировки "Аль-Каида"* (запрещена в РФ) попытался взломать компьютерные системы одного из пассажирских лайнеров и спровоцировать крушение самолета. В 2011 году за это преступление он был осужден на 30 лет тюрьмы.

Кроме того, документ отмечает укрепление связей между террористами и организованной преступностью. "Средства, необходимые для кибератак, становятся все более общедоступными — их можно купить или заказать в "даркнете" у преступников, готовых оказать эти услуги", — говорится в докладе.

Принс заявил, что "киберконфликт с ИГ* будет продолжаться еще долго".

*Террористическая организация, запрещена в России