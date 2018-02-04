Афганские военные уничтожили не менее сотни боевиков за сутки

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Силы безопасности Афганистана ликвидировали по меньшей мере 100 боевиков в ходе операций на территории страны за последние 24 часа, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя министерства обороны Давлата Вазири.

По данным телеканала, силовики провели операции против боевиков в провинциях Фарьяб, Кандагар, Газни, Нангархар, Вардак и Логар. В результате наступления военных было также изъято оружие террористов, о потерях среди представителей служб безопасности не сообщается.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*.

*Террористическая организация, запрещена в России