В ДНР заявили, что украинские силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (36)

Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками. Архивное фото

Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками. Архивное фото

ДОНЕЦК, 4 фев — РИА Новости. Украинские силовики 18 раз за сутки нарушили режим прекращения огня, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки ВС Украины 18 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы семи населенных пунктов республики", — сказал представитель оперативного командования.

По его словам, украинские силовики вели огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

В свою очередь, украинские силовики заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки пять раз открывали огонь по их позициям, двое военнослужащих получили ранения.

Как сообщает в воскресенье пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки "зафиксировано пять обстрелов оборонительных укреплений сил АТО".

"В результате вражеских обстрелов ранения получили двое украинских защитников. Военнослужащих оперативно доставили в военный госпиталь", — говорится в сообщении.

По данным украинских военных, на луганском направлении огонь велся из 120 и 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов вблизи Луганского, Лозового и Зайцева. На донецком направлении, как заявляют силовики, огонь велся из 82-миллиметровых минометов у Авдеевки и Новотроицкого.