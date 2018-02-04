В ДНР заявили, что украинские силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие

ДОНЕЦК, 4 фев — РИА Новости. Украинские силовики 18 раз за сутки нарушили режим прекращения огня, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"За прошедшие сутки ВС Украины 18 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы семи населенных пунктов республики", — сказал представитель оперативного командования.
В свою очередь, украинские силовики заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки пять раз открывали огонь по их позициям, двое военнослужащих получили ранения.
Как сообщает в воскресенье пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки "зафиксировано пять обстрелов оборонительных укреплений сил АТО".
"В результате вражеских обстрелов ранения получили двое украинских защитников. Военнослужащих оперативно доставили в военный госпиталь", — говорится в сообщении.
По данным украинских военных, на луганском направлении огонь велся из 120 и 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов вблизи Луганского, Лозового и Зайцева. На донецком направлении, как заявляют силовики, огонь велся из 82-миллиметровых минометов у Авдеевки и Новотроицкого.