На Западном берегу палестинец погиб в стычке с израильскими военными

ГАЗА, 4 фев — РИА Новости. Палестинец погиб в субботу в столкновениях с израильскими военными, проводившими рейд на Западном берегу реки Иордан, сообщило палестинское министерство здравоохранения.

В пресс-службе Армии обороны Израиля не комментируют информацию о гибели 19-летнего юноши, но говорят, что операция в районе городов Дженин и Наблус имела своей целью задержание подозреваемых в убийстве раввина-израильтянина и сопровождалась стычками с местными жителями.

"Девятнадцатилетний Ахмед Самир Абу Убейд был убит выстрелом в голову во время столкновений", — сообщило палестинское министерство.

Столкновения произошли в деревне Буркин на севере Западного берега. Палестинские медики также сообщают о 20 пострадавших от пуль и слезоточивого газа, шестеро из них госпитализированы.

Военные говорят, что в ходе рейдов, которые проводились в последние дни, задержаны несколько подозреваемых в убийстве раввина, отца шестерых детей Разиэля Шеваха. Автомобиль израильтянина был в начале января расстрелян на одном из шоссе Западного берега. В прошлом месяце силовики ликвидировали одного из подозреваемых в преступлении, который оказал сопротивление при аресте.