"Нас судят за дружбу с Россией": как преследуют оппозицию в Черногории

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Игорь Гашков. В Черногории завершается процесс по делу о "государственном перевороте". На скамье подсудимых — представитель крупнейшей оппозиционной партии Милан Кнежевич. Политический подтекст судебного разбирательства очевиден. Премьер Черногории Душко Маркович, воспользовавшись мифической "русской угрозой", добился вступления своей страны в НАТО. Кнежевич, которому грозит до семи лет лишения свободы, считает свое дело сфабрикованным, а присоединение к альянсу — противоречащим воле черногорского народа.
В тюрьму после выборов
Опираясь на эти сенсационные обвинения, Маркович провел молниеносную кампанию по вступлению в НАТО. Правая оппозиция настаивала на общенациональном референдуме, но ее не услышали. По инициативе Марковича вопрос о присоединении к альянсу решился парламентским голосованием, где у сторонников премьера большинство. Хотя социологические опросы показывали, что на референдуме могло быть принято совсем другое решение.
На фоне общенационального политического кризиса продолжилось разбирательство по делу Кнежевича. В итоговой формулировке обвинений Россия уже не упоминается. Вину за предполагаемую попытку государственного переворота возложили на некую общественную "организацию русских националистов". Главный свидетель — перешедший на сторону следствия праворадикал Александар Синджелич.
Главный свидетель — сотрудник спецслужб
В 2010-е будущий разоблачитель русских националистов несколько раз побывал в России, где завел связи в праворадикальной среде. Синджелича принимали там за своего, а он обещал гуманитарную помощь непризнанным республикам Донбасса. Однако, как удалось установить РИА Новости, среди ополченцев Синджелич доверием не пользовался. Крайне нелестно о нем отзывались, в частности, сербские добровольцы, сражавшиеся на стороне ДНР.
Нынешнее положение Синджелича весьма двусмысленное. Как выяснилось, информатор объявлен в розыск по линии правоохранительных органов Хорватии по обвинению в убийстве. Черногория решила не выдавать Синджелича Загребу, пока не завершится процесс по делу о госперевороте. Совершенно ясно, говорит Кнежевич, что слишком зависимый от властей свидетель дает те показания, которые от него требуют.
"В апреле в Черногории президентские выборы. Приговор, понятно, вынесут раньше, чтобы повлиять на избирателей и сохранить сторонников НАТО у власти. Что касается нас, то мы считаем россиян друзьями и стремимся к экономическому союзу с Москвой", — резюмирует Кнежевич.