РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

"Нас судят за дружбу с Россией": как преследуют оппозицию в Черногории

08:0004.02.2018
05712
© Фото из личного архива Милана КнежевичаМилан КнежевичМилан Кнежевич
© Фото из личного архива Милана Кнежевича

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Игорь Гашков. В Черногории завершается процесс по делу о "государственном перевороте". На скамье подсудимых — представитель крупнейшей оппозиционной партии Милан Кнежевич. Политический подтекст судебного разбирательства очевиден. Премьер Черногории Душко Маркович, воспользовавшись мифической "русской угрозой", добился вступления своей страны в НАТО. Кнежевич, которому грозит до семи лет лишения свободы, считает свое дело сфабрикованным, а присоединение к альянсу — противоречащим воле черногорского народа.

В тюрьму после выборов

Плакат с предвыборной агитацией Мило Джукановича в Черногории
© AFP 2018 / Savo Prelevic
За "русским заговором" в Черногории стоит сербский уголовник: расследование
В октябре 2016 года в Черногории состоялись всеобщие парламентские выборы. Успеха добились сторонники Душко Марковича и Мило Джукановича, политиков, выступающих за вступление страны в НАТО. Сразу после оглашения результатов голосования Джуканович заявил, что у него чуть не украли победу. Якобы местные правые во главе с Кнежевичем и российские спецслужбы хотели воспользоваться заминкой, связанной с избирательными процедурами, и совершить государственный переворот. Среди оппозиционеров начались аресты.

© AFP 2018 / Savo PrelevicМилан Кнежевич во время протеста перед зданием парламента в Подгорице
© AFP 2018 / Savo Prelevic
Милан Кнежевич во время протеста перед зданием парламента в Подгорице

Опираясь на эти сенсационные обвинения, Маркович провел молниеносную кампанию по вступлению в НАТО. Правая оппозиция настаивала на общенациональном референдуме, но ее не услышали. По инициативе Марковича вопрос о присоединении к альянсу решился парламентским голосованием, где у сторонников премьера большинство. Хотя социологические опросы показывали, что на референдуме могло быть принято совсем другое решение.

На фоне общенационального политического кризиса продолжилось разбирательство по делу Кнежевича. В итоговой формулировке обвинений Россия уже не упоминается. Вину за предполагаемую попытку государственного переворота возложили на некую общественную "организацию русских националистов". Главный свидетель — перешедший на сторону следствия праворадикал Александар Синджелич.

Главный свидетель — сотрудник спецслужб

Акция протеста против вступления Черногории в НАТО в городе Цетине. 28 апреля 2017
© REUTERS / Stringer
Как Черногория стала членом НАТО и при чем здесь "русский заговор"
В разговоре с РИА Новости Милан Кнежевич выразил уверенность в том, что большинство черногорцев не хотят видеть свою страну в НАТО, а уголовное преследование против него носит политический характер. "На меня повесили сразу три уголовных дела, которые расследуются одновременно; обвинения в госперевороте — это еще не все. Лично я нисколько не сомневаюсь, что за моим уголовным делом стоят Джуканович и нынешний премьер Маркович. Главный свидетель Синджелич не знаком лично не только мне, но и никому из обвиняемых", — говорит Кнежевич. По его мнению, Синджелич — двойной агент и тайный сотрудник спецслужб.

В 2010-е будущий разоблачитель русских националистов несколько раз побывал в России, где завел связи в праворадикальной среде. Синджелича принимали там за своего, а он обещал гуманитарную помощь непризнанным республикам Донбасса. Однако, как удалось установить РИА Новости, среди ополченцев Синджелич доверием не пользовался. Крайне нелестно о нем отзывались, в частности, сербские добровольцы, сражавшиеся на стороне ДНР.  

© Фото из личного архива Милана КнежевичаМилан Кнежевич
© Фото из личного архива Милана Кнежевича
Милан Кнежевич

Нынешнее положение Синджелича весьма двусмысленное. Как выяснилось, информатор объявлен в розыск по линии правоохранительных органов Хорватии по обвинению в убийстве. Черногория решила не выдавать Синджелича Загребу, пока не завершится процесс по делу о госперевороте. Совершенно ясно, говорит Кнежевич, что слишком зависимый от властей свидетель дает те показания, которые от него требуют.

"В апреле в Черногории президентские выборы. Приговор, понятно, вынесут раньше, чтобы повлиять на избирателей и сохранить сторонников НАТО у власти. Что касается нас, то мы считаем россиян друзьями и стремимся к экономическому союзу с Москвой", — резюмирует Кнежевич.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена