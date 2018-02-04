"Нас судят за дружбу с Россией": как преследуют оппозицию в Черногории

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Игорь Гашков. В Черногории завершается процесс по делу о "государственном перевороте". На скамье подсудимых — представитель крупнейшей оппозиционной партии Милан Кнежевич. Политический подтекст судебного разбирательства очевиден. Премьер Черногории Душко Маркович, воспользовавшись мифической "русской угрозой", добился вступления своей страны в НАТО. Кнежевич, которому грозит до семи лет лишения свободы, считает свое дело сфабрикованным, а присоединение к альянсу — противоречащим воле черногорского народа.

В тюрьму после выборов

© AFP 2018 / Savo Prelevic Милан Кнежевич во время протеста перед зданием парламента в Подгорице © AFP 2018 / Savo Prelevic Милан Кнежевич во время протеста перед зданием парламента в Подгорице

В октябре 2016 года в Черногории состоялись всеобщие парламентские выборы. Успеха добились сторонники Душко Марковича и Мило Джукановича, политиков, выступающих за вступление страны в НАТО. Сразу после оглашения результатов голосования Джуканович заявил, что у него чуть не украли победу. Якобы местные правые во главе с Кнежевичем и российские спецслужбы хотели воспользоваться заминкой, связанной с избирательными процедурами, и совершить государственный переворот. Среди оппозиционеров начались аресты.

Опираясь на эти сенсационные обвинения, Маркович провел молниеносную кампанию по вступлению в НАТО. Правая оппозиция настаивала на общенациональном референдуме, но ее не услышали. По инициативе Марковича вопрос о присоединении к альянсу решился парламентским голосованием, где у сторонников премьера большинство. Хотя социологические опросы показывали, что на референдуме могло быть принято совсем другое решение.

На фоне общенационального политического кризиса продолжилось разбирательство по делу Кнежевича. В итоговой формулировке обвинений Россия уже не упоминается. Вину за предполагаемую попытку государственного переворота возложили на некую общественную "организацию русских националистов". Главный свидетель — перешедший на сторону следствия праворадикал Александар Синджелич.

Главный свидетель — сотрудник спецслужб

В разговоре с РИА Новости Милан Кнежевич выразил уверенность в том, что большинство черногорцев не хотят видеть свою страну в НАТО, а уголовное преследование против него носит политический характер. "На меня повесили сразу три уголовных дела, которые расследуются одновременно; обвинения в госперевороте — это еще не все. Лично я нисколько не сомневаюсь, что за моим уголовным делом стоят Джуканович и нынешний премьер Маркович. Главный свидетель Синджелич не знаком лично не только мне, но и никому из обвиняемых", — говорит Кнежевич. По его мнению, Синджелич — двойной агент и тайный сотрудник спецслужб.

В 2010-е будущий разоблачитель русских националистов несколько раз побывал в России, где завел связи в праворадикальной среде. Синджелича принимали там за своего, а он обещал гуманитарную помощь непризнанным республикам Донбасса. Однако, как удалось установить РИА Новости, среди ополченцев Синджелич доверием не пользовался. Крайне нелестно о нем отзывались, в частности, сербские добровольцы, сражавшиеся на стороне ДНР.

© Фото из личного архива Милана Кнежевича Милан Кнежевич © Фото из личного архива Милана Кнежевича Милан Кнежевич

Нынешнее положение Синджелича весьма двусмысленное. Как выяснилось, информатор объявлен в розыск по линии правоохранительных органов Хорватии по обвинению в убийстве. Черногория решила не выдавать Синджелича Загребу, пока не завершится процесс по делу о госперевороте. Совершенно ясно, говорит Кнежевич, что слишком зависимый от властей свидетель дает те показания, которые от него требуют.

"В апреле в Черногории президентские выборы. Приговор, понятно, вынесут раньше, чтобы повлиять на избирателей и сохранить сторонников НАТО у власти. Что касается нас, то мы считаем россиян друзьями и стремимся к экономическому союзу с Москвой", — резюмирует Кнежевич.