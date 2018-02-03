В Южной Корее уточнили число погибших при пожаре в больнице

Спасатели на месте пожара в больнице имени короля Седжона в городе Мирян, Южная Корея. 26 января 2018

Спасатели на месте пожара в больнице имени короля Седжона в городе Мирян, Южная Корея. 26 января 2018

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Число погибших в результате крупного пожара, произошедшего в больнице южнокорейского города Мильян на прошлой неделе, возросло до 41 человека, сообщает газета "Чосон ильбо" со ссылкой на администрацию города.

По последним данным, пострадали 150 человек.

Ранее сообщалось о 37 погибших и 143 пострадавших.

Пожар возник на первом этаже больницы имени короля Седжона в городе Мильян провинции Кёнсан-Намдо утром 26 января, на его тушение ушло около двух часов. В то время в 5-этажной больнице находились 111 пациентов. Причиной пожара могло стать возгорание электропроводки.