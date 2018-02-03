В МИД обеспокоены созданием в США боеприпаса для ракет морского базирования

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Намерение США создать боеприпас "малой мощности" для крылатой ракеты морского базирования в ядерном оснащении, прописанное в новой ядерной доктрине, представляет особую опасность, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

Пентагон обнародовал в пятницу ядерную доктрину США, в которой уделил большое внимание развитию российских ядерных сил. Среди других потенциальных угроз в Пентагоне назвали КНДР, Иран и Китай. Пентагон объявил, что усилия США будут направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. Кроме того, в доктрине говорится, что США продолжат тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов "ядерной триады" (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики). США заявили, что в целом выступают за сокращение ядерного оружия, но раскритиковали предложенный в ООН договор о его полном запрещении как не отвечающий нынешней повестке дня.

"Анонсируются планы глубокой модернизации ядерных средств США. Особую опасность в данном контексте представляют упомянутые в новой американской ядерной доктрине проекты создания боеприпаса "малой мощности" для крылатой ракеты морского базирования в ядерном оснащении и "облегченной" боеголовки для баллистической ракеты подводных лодок "Трайдент-II", — говорится в комментарии.

"Ядерные вооружения с подобными характеристиками явно задумываются как "оружие поля боя", — подчеркивает МИД РФ.