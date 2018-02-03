МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российскому программисту Петру Левашову, переданному Испанией американской стороне на основании обвинений в киберпреступлениях, может грозить серьезное наказание в США, где подобные правонарушения сурово караются, считает управляющий партнер коллегии адвокатов "Старинский, Корчаго и партнеры" Владимир Старинский.

Левашов был экстрадирован в США из Испании в пятницу. Его обвиняют в создании сети зараженных компьютеров, краже личных данных и финансовой информации, а также в кибервымогательстве.

"Левашову в США может грозить серьезное наказание, так как американское законодательство очень жесткое в плане ответственности за киберпреступления", — сказал Старинский РИА Новости.

Как сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ, Левашов был заочно арестован в России судом после взлома и блокировки доступа к информации на сайте медицинского учреждения в Санкт-Петербурге. В отношении Левашова в Петербурге полиция возбудила в августе 2017 года уголовное дело по статьям "Неправомерный доступ к компьютерной информации" и "Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ".

По мнению Старинского, пока не ясно, как передача Левашова США повлияет на обвинения "во взломе сайта медучреждения в России".

"Скорее всего, суд над Левашовым пройдет в США, а российские власти не будет вмешиваться, так как экстрадиция из Испании была основана на обвинениях, которые выдвинули Левашову именно американские власти. Поэтому в данном случае пока неизвестно ни о каких основаниях для передачи обвиняемого России", — заключил эксперт.

Левашову предъявлены обвинения в Коннектикуте по восьми пунктам в связи с созданием ботнет-сети Kelihos. Он также обвиняется в федеральном суде штата Аляска по двум пунктам — мошенничество в интернете и незаконный перехват электронных сообщений. Ранее минюст США сообщил, что против Левашова уже много лет назад были заведены дела в Мичигане и Вашингтоне (округ Колумбия).