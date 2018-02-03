В Белом доме опровергли предложение ударить по КНДР для победы на выборах

ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс опровергла информацию южнокорейской газеты Hankyoreh, которая заявила, что один из сотрудников Белого дома предложил ударить по КНДР и тем самым помочь администрации на выборах.

Газета написала, что старший директор Совета Безопасности при Белом доме Мэтью Поттинджер сделал такое предложение на закрытой встрече. По утверждению издания, Поттинджер сказал, что ограниченный военный удар по КНДР "поможет на промежуточных выборах" в ноябре 2018 года.

Пресс-секретарь Белого дома узнала о статье, когда ее процитировал в своем Twitter шеф сеульского бюро Wall Street Journal Джонатан Чэн.

"Ничего подобного не было. Поттинджер — морской пехотинец, который служил в двух войнах и не привык легкомысленно относиться к военным действиям. Я не могу поверить, что репортер WSJ не попросил о комментарии, прежде чем повторять подобное безответственное обвинение", — заявила Сандерс.

В последние месяцы СМИ США сообщали, что администрация изучает возможность ограниченного удара по КНДР, который бы помог уничтожить ракетно-ядерный потенциал Пхеньяна. Ряд экспертов предостерегают, что в условиях, когда КНДР де-факто обзавелась ядерным оружием и средством его доставки, подобный удар был бы крайне безрассудным со стороны США. Даже если удастся избежать обмена ядерными ударами, подобное нападение может перерасти в полномасштабную войну на Корейском полуострове с применением "обычных" вооружений, предупреждают эксперты. Белый дом не подтверждает официально какие-либо планы нападения на КНДР, хотя и не исключает военного решения проблемы.