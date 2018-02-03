В Белом доме опровергли предложение ударить по КНДР для победы на выборах

ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс опровергла информацию южнокорейской газеты Hankyoreh, которая заявила, что один из сотрудников Белого дома предложил ударить по КНДР и тем самым помочь администрации на выборах.
Пресс-секретарь Белого дома узнала о статье, когда ее процитировал в своем Twitter шеф сеульского бюро Wall Street Journal Джонатан Чэн.
"Ничего подобного не было. Поттинджер — морской пехотинец, который служил в двух войнах и не привык легкомысленно относиться к военным действиям. Я не могу поверить, что репортер WSJ не попросил о комментарии, прежде чем повторять подобное безответственное обвинение", — заявила Сандерс.
В последние месяцы СМИ США сообщали, что администрация изучает возможность ограниченного удара по КНДР, который бы помог уничтожить ракетно-ядерный потенциал Пхеньяна. Ряд экспертов предостерегают, что в условиях, когда КНДР де-факто обзавелась ядерным оружием и средством его доставки, подобный удар был бы крайне безрассудным со стороны США. Даже если удастся избежать обмена ядерными ударами, подобное нападение может перерасти в полномасштабную войну на Корейском полуострове с применением "обычных" вооружений, предупреждают эксперты. Белый дом не подтверждает официально какие-либо планы нападения на КНДР, хотя и не исключает военного решения проблемы.