Россия выполняет обязательства в области разоружения, заявил Антонов

ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости, Екатерина Соболь. Россия серьёзно относится к своим обязательствам в области разоружения, чётко соблюдает договоры, заявил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя новую ядерную доктрину США.

Ранее в открытой части ядерной доктрины США обвинили Россию в нарушении своих обязательств в рамках договоров по контролю над вооружениями.

"В документе упоминается договор о ракетах меньшей и средней дальности. Мы ведём на эту тему разговор с Соединённым Штатами Америки. Я вам откровенно скажу, как профессионал, главное — вести этот разговор именно на уровне профессионалов. Я против того, чтобы обсуждать все эти проблемы через средства массовой информации. И с той и с другой стороны есть прекрасные специалисты, твёрдо убеждён — которые могут сесть вместе. И найти и урегулировать эти проблемы", — сказал он.

"Напомню, что это не российская сторона начала вот эту атаку. Американцы начали говорить о том, что мы якобы не выполняем эти обязательства. Я хотел бы чётко и однозначно заявить, что к обязательствам по всем международным договорам мы относимся ответственно. И чётко их выполняем", — подчеркнул дипломат.

Дипломат отметил, что в опубликованном американцами документе его "наиболее удивил пассаж, что Россия отклоняет или отклоняла предложения США" по дальнейшим сокращениям стратегических наступательных вооружений.

Он напомнил, что к 5 февраля февраля Россия и Соединённые Штаты Америки должны сделать национальные заявления о том, как они выполняют свои обязательства по договору о стратегических наступательных вооружениях.

"Я твёрдо убеждён, и в нашем национальном заявлении, наверное, будет сказано не только о том, что Россия однозначно выполнила, достигла тех показателей, которые обозначены в этом договоре. Но и о том, что за эти годы произошло с противоракетной обороной", — продолжил собеседник.

"Когда мы заключали договор о стратегических наступательных вооружениях, мы неоднократно говорили, были официальные заявления Российской Федерации, что мы подписываем этот договор только при том уровне противоракетной обороны, который существовал на дату подписания. Посмотрим, какие будут заявления (сторон). Столицы примут соответствующие решения. Будем ждать", — добавил он.