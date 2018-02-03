Новая ядерная доктрина США вызывает вопросы, заявил Антонов

ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости, Екатерина Соболь. Новая ядерная доктрина США требует детального изучения, но первые комментарии вызывают вопросы и озабоченность, заявил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Как вы понимаете, нам удалось только ознакомиться с открытой частью этого документа, с первыми замечаниями или ремарками, которые сделал министр обороны (США Джеймс) Мэттис. Но даже эти первые ремарки у меня как у человека, который долгое время занимался проблемой разоружения и нераспространения, конечно же вызывают озабоченность. Или даже давайте так, не будем торопиться, вызывают вопросы", — добавил посол.