Новая ядерная доктрина США вызывает вопросы, заявил Антонов

ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости, Екатерина Соболь. Новая ядерная доктрина США требует детального изучения, но первые комментарии вызывают вопросы и озабоченность, заявил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Сразу говорить и делать какие-то скоротечные выводы было бы с моей стороны непрофессионально. Этот документ, опубликованный сегодня в Вашингтоне, требует внимательного изучения и анализа. Я рассчитываю на то, что в самое ближайшее время произойдут встречи между российскими и американскими специалистами, где наши коллеги из Вашингтона найдут объяснение на многие, пока не совсем ясные пассажи, в этом документе", — сказал дипломат.

"Как вы понимаете, нам удалось только ознакомиться с открытой частью этого документа, с первыми замечаниями или ремарками, которые сделал министр обороны (США Джеймс) Мэттис. Но даже эти первые ремарки у меня как у человека, который долгое время занимался проблемой разоружения и нераспространения, конечно же вызывают озабоченность. Или даже давайте так, не будем торопиться, вызывают вопросы", — добавил посол.