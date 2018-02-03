США ходатайствуют об аресте экстрадированного россиянина

ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Прокуроры в США ходатайствуют об аресте обвиняемого в хакерстве гражданина РФ Петра Левашова до суда, говорится в ходатайстве обвинения.

"Суд должен задержать обвиняемого, поскольку есть серьезный риск, что обвиняемый скроется, если его освободить. Он гражданин России, и не известно о каких-либо его связях или активах (разве что через вменяемые ему преступления) в США или в судебном округе Коннектикута", — омтечается в ходатайстве обвинения, поданном в федеральный суд Коннектикута. Также сообщается, что Левашов никогда не бывал ранее в США, а вся его семья проживает в России.

Как ожидается, суд удовлетворит ходатайство обвинения. Прокуроры предложили определиться с задержанием Левашова на следующей неделе.

Левашову предъявлены обвинения в Коннектикуте по восьми пунктам в связи с созданием ботнет-сети Kelihos. Левашов также обвиняется в федеральном суде штата Аляска по двум пунктам — мошенничество в интернете и незаконный перехват электронных сообщений. Ранее минюст США сообщил, что против Левашова уже много лет назад были заведены дела в Мичигане и в столице США Вашингтоне (округ Колумбия).

Обвинение считает, что Левашов с помощью сети зараженных компьютеров получал информацию о логинах и паролях пользователей, рассылал спам, устанавливал программы-вымогатели и иные вирусы на компьютеры пользователей. По данным обвинения, Левашов заработал на этом значительные средства.

Левашов был арестован в апреле 2017 года в Испании по запросу из США. В том же месяце минюст США отчитался об успешном прекращении деятельности сети Kelihos.

Испания в пятницу передала американской стороне Левашова, подозреваемого в совершении киберпреступлений. Левашов был задержан испанской полицией в апреле в Барселоне, где он отдыхал с семьей, по запросу США, где его подозревают в хакерстве. В октябре 2017 года Национальный суд Испании согласился выдать Левашова в США. Это решение было обжаловано адвокатами, однако суд подтвердил предыдущее решение.