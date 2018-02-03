США рискуют открыть новый ящик Пандоры, заявил Пушков

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление американского Минфина об опасности санкций в отношении российского государственного долга.

Ранее Минфин США подготовил доклад, в котором признал, что новые санкции против российского госдолга могут негативно сказаться американских инвесторах и компаниях, а также повлиять на глобальные финансовые рынки.

По мнению парламентария, остальные санкции также будут производить негативный эффект на США.

"Минфин США назвал опасным санкции против суверенного долга России. Но и остальные санкции проведут к неблагоприятным сдвигам. США умеют открывать ящики Пандоры; они вновь рискуют открыть один из них", — написал парламентарий в Twitter.

По оценкам ряда экспертов, Россия в случае введения ограничений на госдолг может столкнуться с масштабным оттоком капитала, замедлением роста экономики и некоторым снижением курса рубля.