США рискуют открыть новый ящик Пандоры, заявил Пушков

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление американского Минфина об опасности санкций в отношении российского государственного долга.
По мнению парламентария, остальные санкции также будут производить негативный эффект на США.
"Минфин США назвал опасным санкции против суверенного долга России. Но и остальные санкции проведут к неблагоприятным сдвигам. США умеют открывать ящики Пандоры; они вновь рискуют открыть один из них", — написал парламентарий в Twitter.
По оценкам ряда экспертов, Россия в случае введения ограничений на госдолг может столкнуться с масштабным оттоком капитала, замедлением роста экономики и некоторым снижением курса рубля.