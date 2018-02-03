В США назвали неприемлемой слежку ФБР за штабом Трампа

ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Слежка ФБР за предвыборным штабом Дональда Трампа на основании скандальной информации неприемлема, заявил глава комитета по разведке палаты представителей Девин Нунес.

Республиканцы в конгрессе распространили в пятницу меморандум, в котором резко раскритиковали механизм принятия решений в министерстве юстиции и ФБР. В частности, в документе говорится, что ФБР следило за советником-волонтером штаба Трампа Картером Пейджем на основании скандального досье на Трампа, выводы которого спецслужбы не подтверждают.

"ФБР начало контрразведывательное расследование против штаба Трампа летом 2016 года. И они получили ордер на (прослушивание) человека из кампании Трампа, используя оппозиционные исследования, за которое заплатила кампания Хиллари Клинтон и Демократическая партия. Это неправильно, этого не должно было произойти", — сказал он.

"Я не думаю, что человек вроде г-на Пейджа должен быть целью ФБР, особенно с использованием скандальной информации, такой как это досье, за которое заплатил политический штаб демократов… это возмутительно", — добавил Нунес.

Он предположил, что скандальная информация была получена от неких российских источников, как и написано в досье. Таким образом, по его словам, имеет место "сговор с Россией", но сговаривался вовсе не Трамп, а штаб Клинтон.

Республиканцы в палате представителей конгресса США в пятницу опубликовали меморандум по нарушениям ФБР в рамках расследования по РФ. Записку ранее распорядился опубликовать президент США Дональд Трамп. В опубликованном документе отмечается, что сотрудники ФБР "проявляли очевидную предвзятость" по отношению к Трампу и поддерживали экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

Кроме того, в меморандуме сообщается о нарушениях, связанных с электронной прослушкой экс-советника Трампа Картера Пейджа. Отмечается, что "досье, собранное Кристофером Стилом от имени Национального комитета демократической партии (НКД) и кампании Хиллари Клинтон сформировало основную часть заявления FISA на Катера Пейджа". FISA — суд, который разрешает слежку за иностранными гражданами и в отдельных случаях за американцами по запросу спецслужб.

В среду Федеральное бюро расследований (ФБР) США публично усомнилось в достоверности документа и предостерегло от его публикации.

Как ранее сообщал телеканал CNN, в ФБР утверждали, что летом 2016 года "сотрудники российских спецслужб" пытались использовать советников Дональда Трампа, чтобы "внедриться" в его предвыборную кампанию. Как утверждает источник телеканала, российская сторона, в частности, пыталась внедриться в кампанию Трампа через его экс-советника Картера Пейджа.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в министерстве юстиции и в конгрессе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".