В США назвали неприемлемой слежку ФБР за штабом Трампа

ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Слежка ФБР за предвыборным штабом Дональда Трампа на основании скандальной информации неприемлема, заявил глава комитета по разведке палаты представителей Девин Нунес.
"ФБР начало контрразведывательное расследование против штаба Трампа летом 2016 года. И они получили ордер на (прослушивание) человека из кампании Трампа, используя оппозиционные исследования, за которое заплатила кампания Хиллари Клинтон и Демократическая партия. Это неправильно, этого не должно было произойти", — сказал он.
"Я не думаю, что человек вроде г-на Пейджа должен быть целью ФБР, особенно с использованием скандальной информации, такой как это досье, за которое заплатил политический штаб демократов… это возмутительно", — добавил Нунес.
Он предположил, что скандальная информация была получена от неких российских источников, как и написано в досье. Таким образом, по его словам, имеет место "сговор с Россией", но сговаривался вовсе не Трамп, а штаб Клинтон.
Кроме того, в меморандуме сообщается о нарушениях, связанных с электронной прослушкой экс-советника Трампа Картера Пейджа. Отмечается, что "досье, собранное Кристофером Стилом от имени Национального комитета демократической партии (НКД) и кампании Хиллари Клинтон сформировало основную часть заявления FISA на Катера Пейджа". FISA — суд, который разрешает слежку за иностранными гражданами и в отдельных случаях за американцами по запросу спецслужб.
В среду Федеральное бюро расследований (ФБР) США публично усомнилось в достоверности документа и предостерегло от его публикации.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в министерстве юстиции и в конгрессе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".