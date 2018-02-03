В Мексике кандидат в президенты отверг иностранное вмешательство в выборы

МЕХИКО, 3 фев – РИА Новости. Кандидат от левых сил в президенты Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в пятницу отверг возможность иностранного вмешательства в выборы, о которой чуть ранее предупредил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

На пресс-конференции в Мехико Тиллерсон призвал Мексику быть внимательной к возможному вмешательству России в выборы, которые запланированы на 1 июля. По его словам, у России есть "щупальца" на выборах по всему миру, и он рекомендует властям Мексики обратить на это внимание.

"Беспокоиться не о чем: если мы и дальше будем придерживаться нашей позиции о недопущении вмешательства какого-либо иностранного правительства, у нас не будет никаких проблем, только мексиканцы будут решать, никакое иностранное правительство не сможет вторгнуться в избирательные процессы нашей страны", — приводит портал Universal заявление Лопеса Обрадора после мероприятия в штате Пуэбла.

По его словам, не будет вмешательства "ни зеленых, ни спелых". Здесь он использовал игру слов, намекая на слухи о возможной поддержке со стороны президента Венесуэлы Николаса Мадуро. С испанского языка на русский "мадуро" переводится как "спелый" или "зрелый".

Национальный опрос, проведенный недавно газетой Universal, свидетельствует о лидерстве Лопеса Обрадора среди претендентов на пост президента Мексики на предстоящих 1 июля выборах. Если бы выборы состоялись сейчас, за представителя коалиции "Вместе сделаем историю", в которую входят партия "Морена", "Партия труда" и партия "Социальная встреча", были бы готовы отдать голоса 32% опрошенных.

На втором месте идет Рикардо Анайя (26%) от коалиции "Гражданский фронт за Мексику", в который вошли Партия национального действия, Партия демократической революции и партия "Гражданское движение". Представитель правящей Институционно-революционной партии Хосе Антонио Мид пока занимает лишь третью позицию среди предпочтений избирателей с 16% голосов.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.