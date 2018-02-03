В Испании рассказали, почему выдали россиянина Левашова США

МАДРИД, 3 фев – РИА Новости. Правительство Испании приняло решение выдать российского программиста Петра Левашова США, а не России из-за того, что запрос об экстрадиции из Соединенных Штатов поступил раньше и там его обвиняют в более серьезных преступлениях, заявили РИА Новости в министерстве юстиции Испании.

"Преступления, в которых его обвиняют в этой стране (США – ред.), более серьезные. Кроме того, согласно конституции Российской Федерации, наличие гражданства этой страны может сделать невозможным его дальнейшую экстрадицию в Соединенные штаты, что может оставить безнаказанным совершенные там преступления", — заявили в пресс-службе испанского Минюста.

Минюст заявляет, что "ничто не препятствует, чтобы российские власти запросили у США его экстрадицию" после того, как Левашов отбудет наказание за совершенные преступления в Соединенных Штатах.

Левашов был задержан в апреле в Барселоне, где он отдыхал с семьей, по запросу США. Американская сторона обвиняет его в создании компьютерной сети типа ботнет Kelihos, через которую он контролировал сотни тысяч компьютеров, распространяя вирусы, занимаясь вымогательством, отправляя фишинговые письма и совершая другие спам-атаки.

14 августа 2017 года Василеостровский районный суд вынес постановление о заключении Левашова под стражу в связи со взломом и блокировкой доступа к информации на сайте медицинского учреждения в Санкт-Петербурге, ему были заочно предъявлены обвинения по статьям "Неправомерный доступ к компьютерной информации" и "Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ". 15 августа 2017 года Россия его объявила в международный розыск.

Третьего октября Национальный суд Испании согласился выдать Левашова в Соединенные Штаты. Вердикт был обжалован адвокатами, однако суд подтвердил предыдущее постановление. Выбор, в какую страну выдавать задержанного, зависел от правительства Испании. 29 декабря на Совете министров было принято решение экстрадировать его в США, 2 февраля стало известно, что оно выполнено.

В посольстве России в Мадриде заявили, что решение о выдаче программиста в США "вызывает разочарование, ведь согласно общепринятым юридическим нормам, российский запрос имеет приоритет, поскольку Петр Левашов является гражданином Российской Федерации".