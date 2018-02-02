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Военный кризис: куда приведет новый курс Белого дома

23:5402.02.2018
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CC BY 2.0 / Arlington County / ПентагонШтаб-квартира Министерства обороны СШАШтаб-квартира Министерства обороны США
CC BY 2.0 / Arlington County / Пентагон

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Новая ядерная доктрина Пентагона может привести не только к новой гонке ядерных вооружений, но и к острому военному кризису, считает программный директор фонда клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

Главное изменение — в повышении роли ядерного оружия
Американский истребитель F-35. Архивное фото
CC BY 2.0 / Heath Cajandig / F-35
США будут размещать по всему миру авиацию, способную нести ядерное оружие

Как констатировал эксперт, последние четыре года российско-американская конфронтация развивалась преимущественно в политической, информационной и экономической областях. В военной сфере она присутствовала в минимальной степени. Официальный же поворот НАТО к открытому военно-политическому сдерживанию России, объявленный в 2014 году, до последнего времени носил преимущественно декларативный и политический характер, а в военном отношении был скромен: реальный масштаб расширения военной инфраструктуры НАТО в Балтийском и Черноморском регионах был невелик.

Однако в новой ядерной доктрине, по оценке Суслова, "прописано качественное изменение политики в сфере ядерного оружия".

"С учётом крайне нездоровой природы нынешней российско-американской конфронтации и прежде всего неспособности администрации Трампа вести с Москвой нормальный диалог и тем более договариваться по таким важнейшим для международной безопасности темам, как кибербезопасность и контроль над ядерными вооружениями, из-за внутриполитической ситуации в США новый курс Белого дома может привести не только к новой гонке ядерных вооружений… но и к острому военному кризису, чреватому прямыми военными столкновениями между Россией и США и даже ядерной эскалацией", — предупредил эксперт в статье для сайта клуба "Валдай".

В качестве аналогии Суслов напомнил Карибский кризис 1962 года и ракетный кризис 1983 года.

"Причём сегодня общая военно-стратегическая ситуация гораздо сложнее и многограннее, чем в период прошлой холодной войны. Соответственно, и дестабилизирующий потенциал подобных кризисов существенно выше", — предупреждает он.

По оценке эксперта, главное изменение ядерной доктрины США заключается в том, что администрация Дональда Трампа повышает роль ядерного оружия и упор на него в оборонной стратегии страны, при том, что предыдущие администрации Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего стремились его понизить.

Как ни странно, в доктрине есть свои плюсы

Как ни парадоксально, в этом есть и свои плюсы, считает эксперт.

Штаб-квартира Министерства обороны США
CC BY 2.0 / Arlington County / Пентагон
Пентагон назвал условия применения США ядерного оружия

"Отказ США от продавливания дальнейших раундов сокращения ядерного оружия и общих разглагольствований о необходимости движения к "безъядерному миру", наиболее характерных для администрации Обамы, укрепляет стратегическую стабильность и снимает один из важных раздражителей в отношениях с Россией", — отметил политолог в своей статье.

Он отметил, что возвращение великодержавного соперничества на глобальном уровне и переход отношений США — Россия и США – Китай в конфронтационное состояние, отмечаемое и американской Стратегией национальной безопасности, и Национальной оборонной стратегией, и новой ядерной доктриной США, требует жёсткого укрепления сдерживания в отношениях между всеми великими державами, в особенности ядерными.

"Тем самым важность ядерного оружия как средства стратегического сдерживания и укрепления стратегической стабильности… сегодня только растёт. Признание этого Соединёнными Штатами на доктринальном уровне можно лишь приветствовать", — отметил он.

Минусы для стратегической стабильности

В то же время обеспокоенность эксперта вызывают несколько обстоятельств, "которые в совокупности делают нынешний американский разворот в области ядерного оружия фактором не укрепления, а ослабления стратегической стабильности и могут привести Россию и США к острому военному кризису, а то и конфликту".

Штаб-квартира Министерства обороны США
CC BY 2.0 / brownpau / Pentagon
США сохранят обязательства по предоставлению союзникам "ядерного зонтика"

Это курс на разработку и развёртывание, прежде всего в Европе и в Азии, новых типов нестратегического (тактического) ядерного оружия "малой разрушительной силы" и их носителей, прежде всего крылатой ракеты морского (подводного) базирования в ядерном оснащении. Второе тревожное обстоятельство – размывание условий применения ядерного оружия, по крайней мере по сравнению с доктриной 2010 года.

"В нынешнем документе указывается, что США допускают применение ядерного оружия в ответ на неядерную атаку не только против самих США и их союзников, но и "партнёров" Америки. К последним можно отнести кого угодно, помимо тех, кого в США открыто называют противниками… Означает ли это, что отныне Вашингтон будет всерьёз рассматривать применение ядерного оружия в случае угрозы их безопасности?" — задается вопросом эксперт.

Самой главной проблемой эксперт называет неспособность Москвы и Вашингтона "наладить пускай и недружественный, но нормальный диалог – такой, какой был в 1960–1980-е годы".

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