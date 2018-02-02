США планируют соблюдать СНВ-3, считает эксперт

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Новая ядерная доктрина США свидетельствует о том, что Америка планирует соблюдать договор СНВ-3, а также разнообразить набор "инструментов" своего ядерного вооружения, заявил в пятницу РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский.

"Общий потолок американцы собираются соблюдать, потолок предусмотренный СНВ-3. Это фактически продолжение того, что планировалось во времена (предыдущего президента США Барака) Обамы, то есть радикальных каких-то изменений я не вижу. Для России важно, с целью оценки баланса стратегических ядерных сил, самым важным является, что они не собираются нарушать, выходить за пределы тех параметров, которые определены договором СНВ-3", — сказал Мураховский.

По его мнению, не в интересах США показывать намерение выхода за рамки СНВ-3, так как это может спровоцировать Китай на наращивание своих стратегических ядерных сил.

Он также отметил, что с военной точки зрения достаточно трудно понять решение Пентагона о возврате ядерных боеголовок на крылатые ракеты.

"Возвращение в строй крылатой ракеты морского базирования, за счет сокращения количества баллистических ракет, решение с военной точки зрения весьма спорное, так как подлетное время баллистической ракеты меньше, чем у крылатой. Видимо, они хотят расширить набор инструментов в области ядерного вооружения. С военной точки зрения, это решение понять трудно", — считает эксперт.

При этом, Мураховский отмечает, что планы по введению в строй крылатой ракеты не представляют для России какой-либо новой угрозы, так как крылатые ракеты и морского воздушного базирования были в ядерном оснащении на вооружении".

"Трамп в обращении к конгрессу сказал, что США собираются укреплять свой ядерный потенциал, но не собираются ни на кого нападать, вот этим курсом американцы и будут продолжать действовать. Пока что США более менее предсказуемо действуют в этой сфере", — заключил эксперт.