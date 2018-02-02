США снизят мощность ядерных ракет на подлодках

ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. Новая ядерная доктрина США предусматривает снижение мощности некоторых существующих боеголовок на межконтинентальных ракетах на подводных лодках, а также установку ядерных боеголовок на крылатых ракетах морского базирования, заявил заместитель министра обороны США Патрик Шэнахан.

"Ядерная доктрина дает рекомендации по сохранению наших возможностей по эффективному сдерживанию (противников — ред.) в сегодняшнем мире, в частности, путем снижения мощности некоторых существующих боеголовок на межконтинентальных ракетах, установленных на подводных лодках. И возврата ядерных боеголовок на крылатые ракеты морского базирования — возможностей, которые были у нашей страны на протяжении десятилетий", — сказал Шэнахан в пятницу на презентации документа.