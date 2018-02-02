США раскритиковали предложенный в ООН Договор о запрещении ядерного оружия

ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. США считают предложенный в ООН Договор о запрещении ядерного оружия нереалистичным и даже вредным для режима нераспространения, говорится в американской ядерной доктрине, опубликованной в пятницу.

"Важно признать, что Договор о запрещении ядерного оружия, открытый для подписания в ООН в 2017 году, подогревается совершенно нереалистичными ожиданиями уничтожения ядерных арсеналов без необходимой предпосылки в виде трансформации международной безопасности", — говорится в доктрине.

Поскольку разоружение начинают смешивать с нераспространением, договор "потенциально может нанести вред режиму нераспространения", заявляют США.

"Данный договор может повредить безопасности США и многих союзников и партнеров, которые опираются на американское ядерное сдерживание. Также условия Договора о запрещении ядерного оружия могут подорвать нынешнее и будущее военное сотрудничество между США и странами, его подписавшими", — утверждают авторы документа.