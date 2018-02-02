В США заявили, что стремятся к стабильным отношениям с Россией и Китаем

ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. США не хотят рассматривать Россию и Китай в качестве противников и стремятся к стабильным отношениям с ними, говорится в опубликованной в пятницу национальной ядерной доктрине.

"США не хотят рассматривать РФ и Китай противниками и стремятся к стабильным отношениям с ними", — говорится в документе.

В доктрине отмечается, то Вашингтон "давно стремится к диалогу с Китаем для улучшения взаимопонимания по поводу политики в области ядерных вооружений, доктрины и возможностей, а также для повышения прозрачности".

"Мы надеемся, что Китай будет разделять эту заинтересованность и что этот важный диалог может быть начат".

Также в доктрине указывается, что "США и Россия в прошлом поддерживали стратегические диалоги по сдерживанию гонки ядерных вооружений и ядерных рисков". Вина за их прекращение в документе возложена на Россию "в связи с ее действиям и в Крыму".

"Мы рассчитываем, что однажды условия позволят проводить прозрачный и конструктивный разговор с РФ", — говорится в документе.