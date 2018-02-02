США обязались способствовать нераспространению ядерного оружия

ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. США намерены способствовать нераспространению ядерного оружия и сокращению ядерных арсеналов, говорится в американской ядерной доктрине, опубликованной в пятницу.

"США по-прежнему привержены ядерному нераспространению, продолжают соблюдать свои обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия и продолжат работу по укреплению режима договора", — говорится в доктрине.

"США продолжат добиваться политических условий и режима безопасности, который позволил бы дальнейшее сокращение ядерного оружия", — говорится в доктрине.

"При этом расширенное ядерное сдерживание продолжит быть краеугольным камнем американских усилий по нераспространению", — уточнили авторы доктрины.