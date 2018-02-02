США в ядерной доктрине назвали КНДР "неотложной и непредсказуемой угрозой"

ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. КНДР является "неотложной и непредсказуемой угрозой" для США, говорится в американской ядерной доктрине, опубликованной в пятницу.

"Северная Корея провела шесть ядерных испытаний с 2006 года, включая испытания намного более мощной (водородной — ред.) бомбы. Кроме того, Северная Корея продолжает производить плутоний и высокообогащенный уран для ядерного оружия. Учитывая существующий и разрабатываемый ядерный потенциал, существующий потенциал в области химических, биологических и обычных вооружений, а также исключительно провокационную риторику и действия, она (Северная Корея — ред.) представляет собой неотложную и непредсказуемую угрозу Соединенным Штатам, союзникам и партнерам США. Таким образом, Соединенные Штаты подтверждают, что незаконная ядерная программа Северной Кореи должна быть раз и навсегда прекращена таким образом, чтобы результат можно было верифицировать", — говорится в доктрине.