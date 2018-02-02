КНДР будет готова нанести ядерный удар в ближайшие месяцы, считают в США

ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. КНДР остались буквально месяцы до возможности нанести ракетно-ядерный удар по США, говорится в американской ядерной доктрине, опубликованной в пятницу.

"Северная Корея ускорила провокационные попытки получить ядерное оружие и ракетные возможности, а также выразила конкретные угрозы использовать ядерное оружие против Соединенных Штатов и их союзников в регионе. Северокорейские официальные лица настаивают, что они не откажутся от ядерного оружия, и Северная Корея может оказаться всего в нескольких месяцах от возможности нанести удар по Соединенным Штатам ракетами с ядерным вооружением. В последние годы Северная Корея значительно расширила полетные испытания ракет, в последнее время проводя испытания ракет межконтинентального радиуса действия, способных достичь территории США", — говорится в доктрине.