В СЖР обеспокоены ситуацией вокруг журналистов Regnum

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Союз журналистов России (СЖР) обеспокоен ситуацией вокруг журналистов российского агентства Regnum, приговоренных белорусским судом к пяти годам тюрьмы с отсрочкой, в организации также считают, что если речь идет об обвинении в разжигании вражды, необходимо предоставлять примеры из текстов, чтобы в будущем избегать подобных ситуаций, заявил РИА Новости секретарь СЖР Тимур Шафир в пятницу.

В пятницу Минский городской суд признал белорусских авторов российского агентства Regnum виновными в разжигании межнациональной вражды или розни и приговорил их к наказанию в виде 5 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на три года и освобождением из-под стражи под подписку о невыезде.

"Принимая во внимание то, что Следственный комитет Белоруссии не уточнил, о каких именно материалах идет речь, довольно сложно дать взвешенную оценку происходящим событиям. Однако нельзя не признать, что если речь идет об обвинении в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды, необходимо предоставлять примеры из текстов, для того чтобы журналисты в будущем могли ориентироваться на эту информацию и избегать подобных ситуаций", — сказал РИА Новости Шафир.

Он отметил, что исполнение приговора отсрочено на три года, а авторы – Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко — находятся под подпиской о невыезде; кроме того, Павловец и Шиптенко "изначально были обвинены в незаконной предпринимательской деятельности, хотя позже обвинение было снято".

"Несомненно, создается и поддерживается атмосфера психологической нестабильности, в которой журналисты должны "законопослушным поведением доказать свое исправление". Союз журналистов России выражает крайнюю озабоченность сложившейся ситуацией, мы надеемся, что журналисты будут должным образом юридически защищены и освобождены от неправомочного преследования", — добавил собеседник агентства.

Скандал вокруг российского информационного агентства Regnum разгорелся в декабре 2016 года в связи с публикацией ряда материалов на белорусскую тему. Впоследствии правоохранители Белоруссии задержали трех авторов Regnum. В Минском городском суде рассматривалось в открытом режиме уголовное дело по обвинению Дмитрия Алимкина в разжигании национальной вражды или розни, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко — в этом же преступлении, а также в незаконной предпринимательской деятельности. В ходе судебного слушания государственный обвинитель отказался от обвинения двух авторов по статье о незаконном предпринимательстве. Обвиняемые свою вину не признали. Редакция ИА Regnum ранее заявила, что "категорически отвергает предъявленные авторам агентства обвинения, считая их недобросовестными и надуманными", "подтверждает свое неизменное осуждение проявлений шовинизма, неонацизма и русофобии в Белоруссии". При этом в редакции Regnum считают задержанных "политическими заключенными". МИД России призвал белорусскую сторону максимально ответственно рассматривать дело журналистов.