Граждане Грузии стали чаще обращаться за убежищем в Европе

ТБИЛИСИ, 2 фев – РИА Новости. Количество соискателей убежища в Европе из Грузии в 2017 году увеличилось на 35%, сообщает Sputnik Грузия, ссылаясь на данные Европейского бюро по оказанию поддержки соискателям убежища (EASO).

Лидером в этом списке уже пятый год остается Сирия – в 2017 году убежища попросили 98 тысяч граждан. При этом, в сравнении с 2016 годом, количество запросов из этой страны сократилось на 69%.

В конце января журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвик на своей странице в Twitter написал, что экспертная комиссия намерена представить Европейскому совету доклад в связи с механизмом приостановки безвизового режима с Грузией из-за большого количества соискателей убежища в Европе. Однако вопрос на заседании не поднимался.

Посол Грузии в ЕС Наталия Сабанадзе заверила граждан Грузии, что безвизовому режиму с Евросоюзом ничего не угрожает.

Евросоюз ввел безвизовый режим для граждан Грузии 28 марта 2017 года. Речь идет о краткосрочных визитах в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов. Для более длительных поездок в целях работы или обучения гражданам Грузии по-прежнему нужно получать визы.

Для поездки в ЕС гражданам Грузии нужны биометрический загранпаспорт, бронь в гостинице или адрес друзей-родственников, где они собираются жить, медицинская страховка, деньги на проживание и обратный билет.

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