Украинец пытался вывезти из России деталь от ЗРК

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Сотрудники Брянской таможни задержали гражданина Украины, который пытался вывезти из России компонент зенитного ракетного комплекса. Об этом сообщается на сайте Центрального таможенного управления.
Согласно закону "О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами", вывоз и ввоз такой продукции производится строго по лицензии.
В отношении украинца возбудили уголовное дело. Ему вменяют перемещение через таможенную границу ЕАЭС предметов военной техники.