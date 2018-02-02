Министр обороны Украины прибыл в США на встречу с главой Пентагона

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости. Министр обороны Украины Степан Полторак начал официальный визит в США, где встретится с американским коллегой Джеймсом Мэттисом, сообщает в пятницу пресс-служба украинского военного ведомства.

На минувшей неделе Полторак заявил, что 2 февраля посетит Вашингтон, где рассчитывает узнать о сроках поставок из США на Украину противотанковых комплексов Javelin.

"Министр обороны Украины Степан Полторак начал свой официальный визит в США", — говорится в сообщении на сайте минобороны.

По данным ведомства, в рамках визита министр примет участие в двусторонних оборонных консультациях ведомств стран, состоятся встречи с Мэттисом, представителями руководства оборонного ведомства США, а также руководством и офицерами оперативно-стратегического уровня Национального военного колледжа США. Также сообщается, что в программе работы украинской делегации — рабочие встречи с украинскими волонтерами, которые проживают в США и помогают украинской армии.