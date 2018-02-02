Генпрокуратура Украины намерена объявить главреда "Страны.ua" в розыск

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины намерена объявить в международный и национальный розыск главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужву, который попросил политического убежища в Австрии, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко на брифинге в пятницу.

Издание "Страна.ua" в среду в обращении к президенту Украины сообщило, что главный редактор выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей". Сам Гужва заявил, что на Украине получал угрозы физической расправы и убийства, а покинул страну легально — после того, как истек срок меры пресечения, избранной ему судом. Австрийские власти выдали ему документ о пребывании в стране. ГП Украины намерена просить суд об ужесточении меры пресечения Гужве из-за "злоупотребления процессуальными правами". Международный комитет защиты журналистов призвал власти Украины расследовать угрозы в адрес Гужвы.

"Безусловно, сейчас мы будем ходатайствовать… об изменении меры пресечения в виде розыска международного — сначала государственного, а потом международного" – сказал Луценко.

Против Гужвы на Украине возбуждено два уголовных дела, его подозревают в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика, а также в уклонении от уплаты налогов. По делу о вымогательстве суд избрал журналисту меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), 26 июня 2017 года за главреда внесли залог, он вышел на свободу.

По делу об уклонении от уплаты налогов ему избрана мера пресечения в виде залога в размере 1 миллион гривен (около 34 тысяч долларов), которые журналист также внес. По данным генпрокуратуры, расследование двух дел завершено, материалы переданы на рассмотрение в суд.