Израильское посольство в Польше сообщило об усилении антисемитизма

ВАРШАВА, 2 фев – РИА Новости. Посольство Израиля в Польше заявляет, что в последние дни зафиксировало множество антисемитских выпадов, в том числе в адрес израильского посла в стране Анны Азари.
"Мы зафиксировали в последние дни волну атак на почве антисемитизма. По всем возможным каналам доходили до нас антисемитские высказывания и комментарии, многие из них касались непосредственно госпожи посла Анны Азари", — говорится в заявлении посольства, распространенном в пятницу.
При этом отмечается, что антисемитские высказывания появляются не только в польском сегменте интернета, но и в СМИ.
Ранее руководство Израиля, включая премьер-министра, президента и МИД, выразили несогласие с новым польским законом и потребовали его пересмотреть, обвинив авторов в покушении на историческую правду. Израильский мемориальный комплекс "Яд ва-Шем", крупнейший в мире центр изучения истории Холокоста и сохранения памяти о его жертвах, пообещал продолжить выяснять "непростую правду" об отношении поляков к евреям в годы Второй мировой войны, несмотря на ограничения, вводимые Варшавой.