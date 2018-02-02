Израильское посольство в Польше сообщило об усилении антисемитизма

ВАРШАВА, 2 фев – РИА Новости. Посольство Израиля в Польше заявляет, что в последние дни зафиксировало множество антисемитских выпадов, в том числе в адрес израильского посла в стране Анны Азари.

Сенат Польши принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. За принятие законопроекта проголосовали 57 сенаторов, в основном из правящей партии "Право и Справедливость" (PiS), 23 высказались против и двое воздержались. В силу закон вступит после того, как его подпишет президент страны Анджей Дуда.

"Мы зафиксировали в последние дни волну атак на почве антисемитизма. По всем возможным каналам доходили до нас антисемитские высказывания и комментарии, многие из них касались непосредственно госпожи посла Анны Азари", — говорится в заявлении посольства, распространенном в пятницу.

При этом отмечается, что антисемитские высказывания появляются не только в польском сегменте интернета, но и в СМИ.

Посольство выражает надежду, что "более чем 30 лет работы многих замечательных людей как с польской, так и с израильской стороны, не пойдут насмарку, и мы по-прежнему можем работать в атмосфере диалога и взаимопонимания".

Ранее руководство Израиля, включая премьер-министра, президента и МИД, выразили несогласие с новым польским законом и потребовали его пересмотреть, обвинив авторов в покушении на историческую правду. Израильский мемориальный комплекс "Яд ва-Шем", крупнейший в мире центр изучения истории Холокоста и сохранения памяти о его жертвах, пообещал продолжить выяснять "непростую правду" об отношении поляков к евреям в годы Второй мировой войны, несмотря на ограничения, вводимые Варшавой.