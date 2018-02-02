Польша прекратила вырубку Беловежской пущи

ВАРШАВА, 2 фев – РИА Новости. Польша больше не ведет вырубку Беловежской пущи, заявил журналистам в пятницу министр окружающей среды Польши Хенрык Ковальчик.
Министр Ковальчик рассказал, что лично проинспектировал ситуацию в Беловежской пуще.
"После вчерашнего визита, осмотра территории могу смело сказать, что конечно, постановление выполняется", — сказал Ковальчик.
"Нет признаков вырубки деревьев после 20 ноября в ином объеме, чем тот, который угрожает безопасности жизни или здоровья людей", — пояснил он.
Министр уточнил, что в лесничествах созданы комиссии, в состав которых входят не только лесники, но и пожарные, полицейские. "Комиссия принимает решения, какие деревья надо убрать из соображений безопасности", — отметил Ковальчик.
Польская сторона приняла решение о санитарной вырубке части Беловежской пущи, которая не является территорией заповедника. Сообщалось, что причиной такого решения стала безуспешная борьба лесников с жуком-короедом, уничтожающим деревья.
Беловежская пуща, через которую проходит граница между Белоруссией и Польшей, является крупнейшим остатком первобытного леса в Европе. На польской территории находится Беловежский национальный парк, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.