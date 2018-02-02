Трамп обвинил глав ФБР и Минюста в политизации следственного процесса

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил высшее руководство ФБР и министерства юстиции в "политизации следственного процесса" для поддержки Демократической партии.

"Высокопоставленное руководство и следователи ФБР и министерства юстиции политизировали неприкосновенный следственный процесс на пользу демократам и против республиканцев — это было бы просто немыслимым совсем недавно. Рядовые сотрудники — отличные люди!", — написал глава Белого дома в Twitter.

Демократы в конгрессе США требуют отставки главы комитета по разведке палаты представителей Дэвина Нунеса в свете возможной публикации составленного им документа, предположительно раскрывающего нарушения ФБР и минюста в ходе слежки за экс-советником Дональда Трампа.

The top Leadership and Investigators of the FBI and the Justice Department have politicized the sacred investigative process in favor of Democrats and against Republicans — something which would have been unthinkable just a short time ago. Rank & File are great people! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 февраля 2018 г.

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Лидер демократов в палате представителей Ненси Пелоси в минувший четверг также направила письмо спикеру Райану с требованием снять Нунеса с поста главы комитета.

В минувший понедельник комитет по разведке проголосовал за то, чтобы рассекретить составленный Нунесом секретный документ, который, по информации знакомых с его содержанием источников, свидетельствует о том, что ФБР вело наблюдение за экс-советником предвыборного штаба Дональда Трампа Картером Пейджем без необходимых для этого законных оснований.

Окончательное решение об обнародовании записки остается за президентом. Белый дом уже заявил, что Трамп не против публикации записки.

Интрига вокруг возможной публикации документа обострилась после того, как вечером в среду демократ Адам Шифф сообщил, что Нунес внес изменения в текст документа после голосования комитета за его обнародование. По мнению демократов, это делает публикацию документа нелегитимным. Ранее в среду Федеральное бюро расследований (ФБР) США публично усомнилось в достоверности критического документа и предостерегло от его публикации.

В апреле прошлого года Нунес оказался в центре скандала после того, как ознакомил президента Дональда Трампа с материалами расследования о прослушке его кампании прежде, чем рассказать о них членам конгресса. После этого Нунес заявил, что в связи с разбирательством вокруг его действий он берет временный самоотвод в "российском" расследовании.

Коллеги-демократы обвинили конгрессмена в разглашении секретной информации, однако комитет по этике палаты представителей конгресса США его оправдал.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".