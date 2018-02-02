КИЕВ, 2 фев — РИА Новости. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что действия правоохранителей не должны мешать работе медиахолдинга "Вести".
"На сегодняшний день мы знаем, что и военная прокуратура, и любые другие правоохранительные органы могут заниматься расследованием, работать с документами без активных действий в помещениях медиахолдинга. К тому же нет ни одного решения суда про изменение владельца помещения, значит, редакция может рассчитывать на действующие договора и на возможность работать в этом здании. Тем более, что помещение, где находится Радио Вести, достаточно высокотехнологическое, поэтому нужно обращать внимание, что действия правоохранителей могут негативно повлиять на деятельность данного СМИ", – цитирует Томиленко издание "Вести".
Он также призвал правоохранительные органы к публичности. "Мы считаем, что информация накануне подобных событий должна быть предоставлена обществу, а любые скрытые действия как, например, спецоперации в выходные дни, говорят о выборочном внимании к отдельным СМИ и дополнительной политической мотивации в создании проблем тем медиа, чья редакционная политика является критической по отношению к правоохранителям и власти", – сказал Томиленко.
Ранее замгенпрокурора Украины Анатолий Матиос сообщил, помещение редакции "Вести" находится среди арестованного имущества экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. По его словам, оно передано в управление Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными посредством коррупционных преступлений. Замгенпрокурора также заявил, что "Вести" должны согласовывать условия использования помещений редакции с Нацагентством. В "Вестях" сообщили, что договор аренды помещения был рассчитан на долгосрочный период, так как работа редакций предусматривает сложный технологический процесс, функционирование мультимедийного ньюсрума, двух студий прямоэфирного вещания, оснащенных специальным оборудованием.