КИЕВ, 2 фев — РИА Новости. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что действия правоохранителей не должны мешать работе медиахолдинга "Вести".

Накануне украинское издание "Вести" заявило, что правоохранители готовят на субботу "очередную силовую атаку" на медиахолдинг. В частности, по данным издания, силовики намерены провести новый обыск на территории бизнес-центра "Гулливер" в Киеве, где находятся редакции ежедневной газеты "Вести", сайта vesti-ukr.com, радиостанции "Радио Вести" и бизнес-ресурса ubr.ua.

"На сегодняшний день мы знаем, что и военная прокуратура, и любые другие правоохранительные органы могут заниматься расследованием, работать с документами без активных действий в помещениях медиахолдинга. К тому же нет ни одного решения суда про изменение владельца помещения, значит, редакция может рассчитывать на действующие договора и на возможность работать в этом здании. Тем более, что помещение, где находится Радио Вести, достаточно высокотехнологическое, поэтому нужно обращать внимание, что действия правоохранителей могут негативно повлиять на деятельность данного СМИ", – цитирует Томиленко издание "Вести".

Он также призвал правоохранительные органы к публичности. "Мы считаем, что информация накануне подобных событий должна быть предоставлена обществу, а любые скрытые действия как, например, спецоперации в выходные дни, говорят о выборочном внимании к отдельным СМИ и дополнительной политической мотивации в создании проблем тем медиа, чья редакционная политика является критической по отношению к правоохранителям и власти", – сказал Томиленко.

Он добавил, что любые претензии прокуратуры к имуществу, которое якобы связано с экс-политиками, до решения суд, не должны препятствовать работе СМИ, которые располагаются в этих помещениях.

Ранее замгенпрокурора Украины Анатолий Матиос сообщил, помещение редакции "Вести" находится среди арестованного имущества экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. По его словам, оно передано в управление Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными посредством коррупционных преступлений. Замгенпрокурора также заявил, что "Вести" должны согласовывать условия использования помещений редакции с Нацагентством. В "Вестях" сообщили, что договор аренды помещения был рассчитан на долгосрочный период, так как работа редакций предусматривает сложный технологический процесс, функционирование мультимедийного ньюсрума, двух студий прямоэфирного вещания, оснащенных специальным оборудованием.