Верховный суд Мальдив отменил приговор экс-президенту страны, сообщили СМИ

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Верховный суд Мальдив постановил отменить приговор ряду политических лидеров, включая бывшего президента страны Мохаммеда Нашида, сообщает издание Avas.

По данным издания, решение суда распространяется также на лидеров партии Jumhoory Party и Adhaalath Party Гасима Ибрагима и Шейха Имрана Абдуллу, экс-министра обороны Мозамеда Назиаа и бывшего вице-президента Ахмпеда Адхиба Гафура.

Сообщается, что сторонники Нашида вышли на улицы в знак поддержки бывшего мальдивского лидера. Полиция применила слезоточивый газ для разгона "незаконного" собрания оппозиции.

Сам Нашид уже поприветствовал вердикт суда в Twitter:

"Приветствую сегодняшнее решение Верховного суда, призывающее немедленно освободить политических заключенных и восстановить их в гражданских и политических правах. Президент (Абдулла — ред.) Ямин должен выполнить это постановление и уйти в отставку. Призываю всех граждан избегать конфронтации и принимать участие в мирных политических акциях".

Ранее сообщалось, что Нашид заявлял о своем намерении участвовать в президентских выборах в 2018 году.

Мохамед Нашид в 2008 году стал первым демократически избранным президентом Мальдивской республики, но был свергнут в 2012 году и признан виновным в террористической деятельности в марте 2015 года. Согласно официальному обвинению, Нашид совершил ряд правонарушений, подпадающих под действие закона о терроризме. Арест и заключение бывшего президента вызвали осуждение со стороны международного сообщества, которое считает, что процедура не соответствовала стандартам ведения судебного дела.

Власти Мальдив в январе прошлого разрешили Нашиду посетить Великобританию для проведения хирургической операции от мучивших его болей в спине. Экс-президент был освобожден при условии, что после операции вернется в страну для отбывания остающегося срока тюремного заключения. В мае 2016 года власти Великобритании предоставили Нашиду статус беженца. Ранее сообщалось, что Нашид живёт в изгнании на территории Шри-Ланки.

Welcome tonight’s SC ruling calling for the immediate release of political prisoners and the restoration of their civil and political rights. President Yameen must abide by this ruling and resign. Urge all citizens to avoid confrontation and engage in peaceful political activity. — Mohamed Nasheed (@MohamedNasheed) 1 февраля 2018 г.

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