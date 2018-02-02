СМИ сообщили о пострадавших при обстреле турецкого Рейханлы из Африна

АНКАРА, 2 фев — РИА Новости. Один человек погиб и семь получили ранения в результате очередного ракетного обстрела турецкого приграничного города Рейханлы со стороны курдских формирований из сирийского Африна, сообщил в пятницу телеканал NTV.

Ранее в пятницу турецкие СМИ сообщили о девяти пострадавших в городах Рейханлы и Килис при ракетном обстреле с территории Сирии. Премьер Турции Бинали Йылдырым заявил, что за 12 дней операции ВС Турции в сирийском Африне в результате ракетных обстрелов с территории Сирии приграничных Рейханлы и Килиса пять человек погибли и более ста ранены, всего по этим городам было выпущено 82 ракеты.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.